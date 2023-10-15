Погода в Липецке

37 минут назад

Атмосферные фронты Скандинавского циклона принесут дожди и понижение температуры до +14

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Атмосферные фронты Скандинавского циклона принесут дожди и понижение температуры до +14

16 и 17 октября через территорию ЦФО с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты высокого циклона с центром над Скандинавией – они принесут в Липецкую область дожди разной интенсивности.

18 октября атмосферное давление начнет повышаться, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 октября –9-10 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы, 17 и 18 октября – 4-5 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем умеренные, местами сильные дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью температура будет от +4 до +9 градусов, днем она составит от +9 до +14 градусов.

В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем она составит от +11 до +13 градусов.

День 16 октября стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.
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#погода
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