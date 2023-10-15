Страховой агент присвоил деньги за ОСАГО, а и расплатился ими за другой автомобиль

Липчанин нашел через мессенджер страховую компанию, оформил ОСАГО, но полис так и не дождался

Житель Липецка обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что при поиске компании, которая застраховала бы его автомобиль, нашел такую в мессенджере. С ним в чате связался агент, которому он проплатил ОСАГО – 12 155 рублей. Но полиса так и не дождался.



Схема походила на классический обман без перспектив поимки мошенников. Но липецкие полицейские нашли того страхового агента. Им оказался 37-летний житель Республики Коми. Выяснилось, что ранее он уже украл деньги одного из водителей. А деньгами липчанина расплатился за краденное и оформил ОСАГО предыдущему пострадавшему.



- На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.