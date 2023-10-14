В районах Сокола и Левого берега отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 15 октября без холодной воды останутся потребители четырех улиц в районах Сокола и Левобережья, сообщили в компании.



С 10:00 и до окончания работ в районе Сокола отключат холодную воду в доме № 12 по улице Ушинского, домах №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Челюскинцев, №№ 1, 2, 3, 4 в Больничном переулке. В районе Левого берега с 10:00 и до окончания работ останутся дома и строения №№ 1 к.5, 1/2, 1а, ст.1а, ст.1а/1, 1б, 1 б/1, 1е, 1е/2, 1е/3, 1ж, 1ж/1, 1л по улице адмирала Макарова. Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ушинского, 12 (Сокол), ул. А. Макарова, 1а (Левый берег).



После окончания работ возможно повышение мутности воды.

