Последний шанс поймать тепло: перед понижением температуры в Липецкой области – до +20

15 октября Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков.

16 и 17 октября через территорию ЦФО с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты высокого циклона с центром над Скандинавией, ожидаются дожди разной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 октября — 12-13 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы, 16 октября –8-9 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 17 октября — 4-5 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.



День 15 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 14 градусов мороза

