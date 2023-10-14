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Последний шанс поймать тепло: перед понижением температуры в Липецкой области – до +20
15 октября Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.
День 15 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 14 градусов мороза