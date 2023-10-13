Общество

26 минут назад

В субботу холодную воду отключат на четырех улицах

273
#отключения
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В субботу холодную воду отключат на четырех улицах

Причиной отключения холодной воды 14 октября станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в двух районах, с неудобствами из-за отсутствия воды столкнутся жители четырех улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 8а, 12 по улице Московской. 

Также с 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 40, 42, 44 по улице Толстого, № 11 по улице Ворошилова, № 3 по улице 8 Марта. 

Воду на участки подвезут по адресам: улица Московская, 8а, улица 8 Марта, 3. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

16 октября в Липецке на время ремонтных работ будет отключена и подача электроэнергии:

— с 08:30 до 18:00 – на улице Ивана Франко, в домах по переулку Курако, 1, 1а, 2, 3, на улицах Минина, Ушинского — в домах №№12, 14, 16, 18, 2, 22, в переулке Челюскинцев — домах №№1, 2, 3, 4; ул. Лавочкина, на улицах Минина и Пожарского.

— с 09:00 до 17:00 — на улице Механизаторов;

— с 09:00 до 14:00 — в доме №39 по улице Космонавтов;

— с 09:00 до 14:00 — в доме №24 по улице Кочеткова, в домах №№2, 4а по улице Баумана.



273
#отключения
1

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