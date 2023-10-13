Происшествия

сегодня, 09:01

В аварии на елецкой трассе погиб 50-летний водитель

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#авария #ДТП
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В аварии на елецкой трассе погиб 50-летний водитель

Госпитализированы 48-летний мужчина и 42-летняя женщина.

В столкновении грузовиков «Скания», «Мерседес» и «ГАЗели» на дороге Липецк-Елец п огиб 50-летний водитель «Скании». Пострадали 48-летний водитель «Мерседеса» и 42-летняя пассажирка «ГАЗели». Оба госпитализированы. Об этом сообщает УГИБДД по Липецкой области.

По данным автоинспекции авария произошла в 12 октября в 16:30. Сначала столкнулись грузовики, а потом «Скания» врезалась в «ГАЗель». Напомним, после столкновения грузовики и «ГАЗель» загорелись. Дорога у поворота к селу Бруслановка была закрыта до девяти часов вечера.

Еще одна авария произошла вчера на дороге Усмань – Грачевка: столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» под управлением 25-летнего водителя и «ВАЗ-2110» с 40-летним мужчиной за рулем. Оба водителя и 49-летняя пассажирка «десятки» получили различные травмы.

В Ельце на улице Коммунаров 22-летняя девушка за рулем автомобиля «Хендай» допустила наезд на 5-летнюю девочку, которая получила травмы и была госпитализирована.

Фото:  Мой Елец. Новости


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#авария #ДТП
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Комментарии (5)

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28 минут назад
48, одна и также песня , не надоело
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мое имя

42 минуты назад
Создается впечатление, что этот участок дороги не нужен ни одной из властных структур. Там давно назрела потребность решения проблемы. Сколько должно ещё людей погибнуть? Ладно, государевы люди своими делами занимаются. Но сделай доброе дело, протолкни проект новой (нормальной) развязки на этом участке. Ведь самому на душе будет тепло.
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Да

43 минуты назад
Водители может быть и соблюдают правила, только работодатели заставляют ездить водителей как роботов без отдыха. У меня муж работает на куровозе. Водителей не хватает.График адский. Механикам на плевать * водитель назад целым и невредимым . Уже машин сколько побито.И водителей травмированы.
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48

47 минут назад
Если трезвые, то может выяснят как получали права на грузовик?
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Лиза

52 минуты назад
Водители, неужели так трудно соблюдать правила дорожного движения?
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