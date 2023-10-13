сегодня, 09:01
В аварии на елецкой трассе погиб 50-летний водитель
Госпитализированы 48-летний мужчина и 42-летняя женщина.
По данным автоинспекции авария произошла в 12 октября в 16:30. Сначала столкнулись грузовики, а потом «Скания» врезалась в «ГАЗель». Напомним, после столкновения грузовики и «ГАЗель» загорелись. Дорога у поворота к селу Бруслановка была закрыта до девяти часов вечера.
Еще одна авария произошла вчера на дороге Усмань – Грачевка: столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» под управлением 25-летнего водителя и «ВАЗ-2110» с 40-летним мужчиной за рулем. Оба водителя и 49-летняя пассажирка «десятки» получили различные травмы.
В Ельце на улице Коммунаров 22-летняя девушка за рулем автомобиля «Хендай» допустила наезд на 5-летнюю девочку, которая получила травмы и была госпитализирована.
Фото: Мой Елец. Новости
Смени пластинку
мое имя
Да
48
Лиза