Общество

сегодня, 17:36

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

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На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 13 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 2/1, 4/1, 6 по улице Циолковского, №№ 5, 7, 9, 11, 13, 25, 31, 31а, 33 по улице Московской, №№ 17, 19 по улице Загородной, №№ 1а, 1б, 1б/1 по улице адмирала Макарова, №№ 2, 4, 6 по улице Свиридова, №№ 4б, 4б к.1 по улице Минской. 

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Московская, 9, улица адмирала Макарова, 1а, улица Свиридова, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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