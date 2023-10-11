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Опровержение

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Опровержение

Утверждения в публикации «Бывший мэр Липецка не смог защитить в суде интересы муниципалитета» суд признал не соответствующими действительности.

Апелляционным определением Липецкого областного суда от 27 сентября 2023 года в статье «Бывший мэр Липецка не смог защитить в суде интересы муниципалитета» и видеоинтервью Кошелева Ивана Николаевича, размещенных 12 марта 2021 года на странице сетевого издания GOROD48,  признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Станислава Алексеевича Бесценного и  Алексея Ивановича Бесценного следующие утверждения: 

в видеозаписи интервью Ивана Николаевича Кошелева фраза в отношении Бесценного Станислава Алексеевича: «Мы возмутились таким поведением этого господина, который прибыл из Москвы и курирует «Быстроденьги», на этом наживая капитал. И у нас нет сомнения, что он просто покупает себе влияние и защищает таким образом свои интересы в различных органах власти»;

фраза в отношении Бесценного Станислава Алексеевича: «Липчане лишены возможности попасть на эту территорию по вине господина, который живет в коттедже за этим забором. За тремя рядами сосен за железным забором живет Станислав Бесценный. Бывшая правая рука «народного мера» Михаила Гулевского, 66-летний Иван Кошелев говорит, что «господин Бесценный» каким-то образом нашел подход к городской администрации в то время, когда главой Липецка был Сергей Иванов, и получил в свое распоряжение земельный участок, на котором раньше была дорога для подъезда автотранспорта к коттеджам по переулкам Чистый, Дружный, Клеверный, Любимый»;

фраза в отношении Бесценного Алексея Ивановича: «В 2018 году на проведённых в мэрии общественных слушаниях было решено построить через пустырь автомобильный проезд, который соединил бы с поселком улицу Ангарскую в Сырском Руднике. За свой счет не бедные обитатели коттеджей отсыпали ее щебнем, надеясь, что когда-то на эту подушку накатают асфальт, вымостят рядом плиткой пешеходную зону.

Но эти планы нарушили другие богатые люди. Отец Станислава Бесценного в августе 2018 года обратился в городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства за разрешением на озеленение примыкающего к его дому пустыря. Так тут появились сосны и забор.

В итоге жители переулков Чистый, Дружный, Клеверный, Любимый лишились автомобильной дороги в щебне».

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Редакция GOROD48 приносит извинения всем заинтересованным лицам.
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#опровержение
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