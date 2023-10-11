Происшествия

25 минут назад

43-летняя липчанка погибла при падении с 11-го этажа

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#падение с высоты
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43-летняя липчанка погибла при падении с 11-го этажа

Трагедия произошла на улице Бехтеева.

Сегодня днём в доме №10 по улице Бехтеева с высоты 11-го этажа выпала женщина. Её тело обнаружили на козырьке.

Как расcказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшей уже установлена. Женщине было 43 года.

На месте работает следственно-оперативная группа. 
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#падение с высоты
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