43-летняя липчанка погибла при падении с 11-го этажа

Трагедия произошла на улице Бехтеева.

Сегодня днём в доме №10 по улице Бехтеева с высоты 11-го этажа выпала женщина. Её тело обнаружили на козырьке.



Как расcказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшей уже установлена. Женщине было 43 года.



На месте работает следственно-оперативная группа.

