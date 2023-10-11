Происшествия
25 минут назад
43-летняя липчанка погибла при падении с 11-го этажа
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Трагедия произошла на улице Бехтеева.
Сегодня днём в доме №10 по улице Бехтеева с высоты 11-го этажа выпала женщина. Её тело обнаружили на козырьке.
Как расcказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшей уже установлена. Женщине было 43 года.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Как расcказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшей уже установлена. Женщине было 43 года.
На месте работает следственно-оперативная группа.
1 693
Липецкие басни