Липчанин нашел разложившийся труп жены на семейной постели

Теперь ему грозит до 15 лет заключения.

В Липецке по подозрению в смертельном избиении жены задержан 37-летний мужчина. По данным следствия, чтобы скрыть следы преступления, он имитировал пожар и месяц не появлялся дома.



Как сообщает областное управление следственного комитета, 3 октября в задымленной квартире на проспекте Победы было обнаружено тело 40-летней хозяйки с повреждением грудной клетки. Вскрытие показало, что женщина получила при жизни смертельную травму со множественными переломами ребер. Кроме этого, её тело обгорело из-за пожара в комнате.



При осмотре квартиры с помощью экспертного света следователь-криминалист регионального СК России обнаружил замытые пятна крови, а также доказательства причастности к смерти липчанки её 37-летнего мужа.



Выяснилось, что 10 сентября нетрезвый подозреваемый повздорил с женой, толкнул её, сбив с ног, а затем избил, переломав ребра. Находившуюся в бессознательном состоянии женщину он положил на кровать, оставил рядом с ней непотушенную сигарету и покинул квартиру, заперев дверь на замок. Но серьезного пожара не произошло — диван только истлел. Лишь 3 октября он сообщил о смерти супруги в правоохранительные органы, когда вернулся в квартиру и обнаружил её тело с гнилостными изменениями.



— Подозреваемый задержан, вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия. Следователем регионального СК России решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

