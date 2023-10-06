Происшествия

сегодня, 09:19

47-летний водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с «Нивой Шевроле»

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#ДТП
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47-летний водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с «Нивой Шевроле»

Накануне в Липецкой области произошло три ДТП с пострадавшими.

5 октября около 13:00 в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись «Нива Шевроле» под управлением 67-летнего мужчины и «Тойота» с 48-летним водителем за рулём. Как сообщает УГИБДД  УМВД России по Липецкой области, водителя «Тойоты» доставили в больницу.

В Липецке около 08:00 на улице Папина столкнулись «Рено» под управлением 58-летнего водителя и «Митсубиси» с 47-летней женщиной за рулем.

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В аварии пострадали 46-летняя пассажирка «Рено» и 28-летняя пассажирка «Митсубиси».

В Задонске в 15:30 на улице Степанищева столкнулись «Шкода» под управлением 67-летнего водителя и «Фольксваген» с 32-летней женщиной за рулем. Водителя «Фольксвагена» доставили в больницу.
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#ДТП
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Комментарии (1)

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С Сокола

25 минут назад
Вчера ехал с Питера, меня обогнали все и на всем под знаками. Особенно в Липецкой области гонки на дровах. Просто богатые каскадеры.
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