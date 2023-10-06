Происшествия
сегодня, 09:19
47-летний водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с «Нивой Шевроле»
Накануне в Липецкой области произошло три ДТП с пострадавшими.
5 октября около 13:00 в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись «Нива Шевроле» под управлением 67-летнего мужчины и «Тойота» с 48-летним водителем за рулём. Как сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области, водителя «Тойоты» доставили в больницу.
В Липецке около 08:00 на улице Папина столкнулись «Рено» под управлением 58-летнего водителя и «Митсубиси» с 47-летней женщиной за рулем.
В аварии пострадали 46-летняя пассажирка «Рено» и 28-летняя пассажирка «Митсубиси».
В Задонске в 15:30 на улице Степанищева столкнулись «Шкода» под управлением 67-летнего водителя и «Фольксваген» с 32-летней женщиной за рулем. Водителя «Фольксвагена» доставили в больницу.
В Липецке около 08:00 на улице Папина столкнулись «Рено» под управлением 58-летнего водителя и «Митсубиси» с 47-летней женщиной за рулем.
В аварии пострадали 46-летняя пассажирка «Рено» и 28-летняя пассажирка «Митсубиси».
В Задонске в 15:30 на улице Степанищева столкнулись «Шкода» под управлением 67-летнего водителя и «Фольксваген» с 32-летней женщиной за рулем. Водителя «Фольксвагена» доставили в больницу.
С Сокола