Помидоры за неделю подорожали почти на 13%

Помидоры за неделю подорожали в Липецкой области на 12,96%, огурцы – на 7,78% следует из данных Липецкстата по динамике потребительских цен с 26 сентября по 2 октября. Это самый заметный недельный рост.

Среди продуктов питания на прошлой неделе в диапазоне от 1% до 3,5% выросли цены на свинину (+1,36%), сосиски и сардельки (+1,4%), сметану (+1,39%), сыр (+1,3%), лук (+2,18%), бананы (+1,34%). Подорожали также говядина на 0,12%, рыба мороженая – на 0,22%. Прибавили в цене сливочное масло (+0,87%), молоко пастеризованное (+0,97%), яйца (+0,26%), гречка (+0,14%), морковь (+0,23%). Вместе с тем Липецкстат сообщил о снижении цен за неделю на кур мороженых и охлажденных (-0,4%), маргарин (-0,65%), творог (-0,69%), сахар (-0,77%), муку (-3,05%), вермишель (-0,31%), макаронные изделия (-0,6%), картофель (-3,08%), капусту (-0,4%), яблоки (-3,04%).



В секторе непродовольственных товаров подорожали мужские фотболки (+1,15%), кроссовки для взрослых (+1,51%), шампунь (+0,3%), зубные щетки (+0,83%), спички (+0,76%), женские прокладки (+1,14%), сухие корма для животных (+3,59%), электропылесосы (+2,19%), смартфоны (+0,68%). Снизились цены на туалетную бумагу (-0,83%), хозяйственное мыло (-0,28%), мужские носки (-1,42%).



Недельная инфляция с 26 сентября по 2 октября не затронула баранину, подсолнечное масло, сухие молочные смеси для детского питания, чай, соль, пшено, детские джинсы и детские футболки, детские кроссовки, пеленки, стиральный порошок, туалетное мыло, зубную пасту, сигареты.



Потребительские цены на бензин в целом на прошлой неделе выросли на 0,1% после падения цены на 0,5% неделей ранее. Средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 2 октября составляла 55,09 рубля (на 25 сентября - 55,06 рубля). Не изменилась стоимость бензина марки АИ-92 – 52,43 рубля (неделей ранее его стоимость сократилась на 0,4%). Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,1% (57,18 рубля – против 57,11 рубля на предыдущей отчетной неделе). Вместе с тем бензин марки АИ-98 и выше стал дешевле на 0,4% - с 69,03 рубля на 25 сентября до 68,73 рубля на 2 октября. Дизельное топливо подешевело на 0,6% после роста на 0,1% за предыдущий недельный период. Его стоимость составила 63,54 рубля (было 63,92 рубля).