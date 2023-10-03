Происшествия
32 минуты назад
В драке у липчанина украли телефон: потасовку записала камера наблюдения
Похищенный телефон изъят.
1 октября в липецкий отдел полиции № 7 обратился 25-летний мужчина с заявлением о краже сотового телефона за 5 000 рублей.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в ночь на 1 октября потерпевший познакомился в баре с мужчиной, они вместе выпивали. А потом у дома по улице Бунина между собутыльниками возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки у 25-летнего липчанина из кармана выпал телефон, который незаметно поднял подозреваемый.
Подозреваемого — 42-летнего жителя Усманского района задержали, похищенный телефон изъят.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Усманцу может грозить до пяти лет лишения свободы.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в ночь на 1 октября потерпевший познакомился в баре с мужчиной, они вместе выпивали. А потом у дома по улице Бунина между собутыльниками возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки у 25-летнего липчанина из кармана выпал телефон, который незаметно поднял подозреваемый.
Подозреваемого — 42-летнего жителя Усманского района задержали, похищенный телефон изъят.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Усманцу может грозить до пяти лет лишения свободы.
Марьванна