Происшествия

32 минуты назад

В драке у липчанина украли телефон: потасовку записала камера наблюдения

1 397
#кража
1

Похищенный телефон изъят.

1 октября в липецкий отдел полиции № 7 обратился 25-летний мужчина с заявлением о краже сотового телефона за 5 000 рублей.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в ночь на 1 октября потерпевший познакомился в баре с мужчиной, они вместе выпивали. А потом у дома по улице Бунина между собутыльниками возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки у 25-летнего липчанина из кармана выпал телефон, который незаметно поднял подозреваемый.

Подозреваемого — 42-летнего жителя Усманского района задержали, похищенный телефон изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Усманцу может грозить до пяти лет лишения свободы.
1 397
#кража
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Марьванна

10 минут назад
Кто ищет, тот всегда найдет.
ответить
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
42
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Два человека погибли в столкновении «Киа» с грузовиком на трассе Липецк-Данков
#ДТП
1
Два человека погибли в столкновении «Киа» с грузовиком на трассе Липецк-Данков

49 минут назад

Происшествия
Пьяный 33-летний мужчина без водительских прав врезался в свою же машину
#ДТП
3
Пьяный 33-летний мужчина без водительских прав врезался в свою же машину

сегодня, 12:37

Происшествия
Частный дом и многоэтажка горели в Ельце
#МЧС #пожар
Частный дом и многоэтажка горели в Ельце

сегодня, 11:38

Происшествия
Пострадавший при пожаре в гараже 34-летний мужчина умер в больнице
#пожар
Пострадавший при пожаре в гараже 34-летний мужчина умер в больнице

сегодня, 10:56

Происшествия
57-летнего автомобилиста будут судить за ДТП, в котором сильно пострадал 18-летний водитель мопеда
#ДТП
57-летнего автомобилиста будут судить за ДТП, в котором сильно пострадал 18-летний водитель мопеда

сегодня, 10:44

Происшествия
Обгоревшую 13-летнюю девочку отправили на лечение из Липецка в Нижний Новгород
#ожоги #дети
Обгоревшую 13-летнюю девочку отправили на лечение из Липецка в Нижний Новгород

сегодня, 10:42

Происшествия