В драке у липчанина украли телефон: потасовку записала камера наблюдения

Похищенный телефон изъят.

1 октября в липецкий отдел полиции № 7 обратился 25-летний мужчина с заявлением о краже сотового телефона за 5 000 рублей.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в ночь на 1 октября потерпевший познакомился в баре с мужчиной, они вместе выпивали. А потом у дома по улице Бунина между собутыльниками возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки у 25-летнего липчанина из кармана выпал телефон, который незаметно поднял подозреваемый.



Подозреваемого — 42-летнего жителя Усманского района задержали, похищенный телефон изъят.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Усманцу может грозить до пяти лет лишения свободы.