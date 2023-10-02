Общество
сегодня, 10:16
Фотография Волгограда обошлась в 60 тысяч рублей
738
Администратор и владелец сайта использовали снимок без согласия правообладателя.
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с индивидуального предпринимателя 60 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае 2022 года на одном из сайтов была размещена публикация «Популярные города для путешествий по России в начале туристического сезона 2022» с использованием фотографии с изображением Волгограда.
Снимок был сделан в мае 2022 года фотографом из Волгограда, который затем передал исключительные права на фото под доверительное управление ООО «Фотофикс».
Правообладатель направил в адрес индивидуального предпринимателя (администратора и владельца сайта) претензию с требованием выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на фотографическое произведение. Но добровольно эти требования исполнены не были, и правообладатель обратился в суд.
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с индивидуального предпринимателя в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фотофикс» компенсации в размере 60 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае 2022 года на одном из сайтов была размещена публикация «Популярные города для путешествий по России в начале туристического сезона 2022» с использованием фотографии с изображением Волгограда.
Снимок был сделан в мае 2022 года фотографом из Волгограда, который затем передал исключительные права на фото под доверительное управление ООО «Фотофикс».
Правообладатель направил в адрес индивидуального предпринимателя (администратора и владельца сайта) претензию с требованием выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на фотографическое произведение. Но добровольно эти требования исполнены не были, и правообладатель обратился в суд.
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с индивидуального предпринимателя в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фотофикс» компенсации в размере 60 000 рублей.
738