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сегодня, 18:44

200 квадратных метров поля горели в Тербунском районе

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#пожар
200 квадратных метров поля горели в Тербунском районе

С огнем боролись пожарные и добровольцы

Сегодня в селе Красная Поляна Тербунского районе горело поле сухой травы.

«К моменту прибытия спасателей огонь охватил 200 кв. м. поля. Прибывшее на место одно отделение пожарной части №8 совместно с членами добровольной пожарной дружины смогли локализовать, а затем и потушить пожар», сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

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#пожар

Комментарии (2)

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жемчужина Черноземья

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в Липе как всегда огонь, вода и медные трубы
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жемчужина Черноземья

36 минут назад
в Липе как всегда огонь, вода и медные трубы
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