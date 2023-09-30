Происшествия
сегодня, 18:44
200 квадратных метров поля горели в Тербунском районе
С огнем боролись пожарные и добровольцы
Сегодня в селе Красная Поляна Тербунского районе горело поле сухой травы.
«К моменту прибытия спасателей огонь охватил 200 кв. м. поля. Прибывшее на место одно отделение пожарной части №8 совместно с членами добровольной пожарной дружины смогли локализовать, а затем и потушить пожар», сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
«К моменту прибытия спасателей огонь охватил 200 кв. м. поля. Прибывшее на место одно отделение пожарной части №8 совместно с членами добровольной пожарной дружины смогли локализовать, а затем и потушить пожар», сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
жемчужина Черноземья
жемчужина Черноземья