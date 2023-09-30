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Полицейский спас девушку от падения с 15-го этажа
В Санкт-Петербурге сотрудник полиции спас молодую женщину, которая, предположительно, собиралась совершить самоубийство, сообщает Московский Комсомолец.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29 сентября сержант полиции прибыл по вызову к дому на Индустриальном проспекте. Жители многоэтажки рассказали, что на карнизе балкона на 15 этаже стоит голая девушка, которая может упасть вниз.
Девушка не поддавалась на уговоры вернуться в квартиру, тогда сержант вылез вслед за ней на карниз. Она оказывала сопротивление, тогда с помощью сотрудников МЧС он сумел надеть на нее страховочный ремень, после чего женщину затащили в квартиру через окно.
Сообщается, что позднее гражданку увезли медики для дальнейшего оказания психологической помощи.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29 сентября сержант полиции прибыл по вызову к дому на Индустриальном проспекте. Жители многоэтажки рассказали, что на карнизе балкона на 15 этаже стоит голая девушка, которая может упасть вниз.
Девушка не поддавалась на уговоры вернуться в квартиру, тогда сержант вылез вслед за ней на карниз. Она оказывала сопротивление, тогда с помощью сотрудников МЧС он сумел надеть на нее страховочный ремень, после чего женщину затащили в квартиру через окно.
Сообщается, что позднее гражданку увезли медики для дальнейшего оказания психологической помощи.