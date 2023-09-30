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13-летний подросток попал под «Хендай» на своем велосипеде

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#ДТП #велосипед #подросток
13-летний подросток попал под «Хендай» на своем велосипеде
Вечером 29 сентября в Липецке, на проезжей части улицы Филипченко, у дома № 43 по улице Космонавтов, произошло ДТП с участием автомобиля «Хендай» и велосипедиста.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 38-летний водитель «Хёндай Крета» вне зоны пешеходного перехода допустил наезд на 13-летнего мальчика, передвигавшегося на велосипеде. 

- В результате ДТП пострадал ребёнок, которому потребовалась медицинская помощь. Сотрудниками полиции организована проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины происшествия, - уточнили в УМВД.
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#ДТП #велосипед #подросток

Комментарии (1)

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