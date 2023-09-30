13-летний подросток попал под «Хендай» на своем велосипеде

Вечером 29 сентября в Липецке, на проезжей части улицы Филипченко, у дома № 43 по улице Космонавтов, произошло ДТП с участием автомобиля «Хендай» и велосипедиста.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 38-летний водитель «Хёндай Крета» вне зоны пешеходного перехода допустил наезд на 13-летнего мальчика, передвигавшегося на велосипеде.



- В результате ДТП пострадал ребёнок, которому потребовалась медицинская помощь. Сотрудниками полиции организована проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины происшествия, - уточнили в УМВД.

