Липецкую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг и лишили звания чемпионки мира

Для 32-летней Коробкиной, которая сейчас в декрете, дисквалификация на 4 года, по сути, означает конец спортивной карьеры.

Одну из сильнейших легкоатлеток России липчанку Елену Коробкину дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), штаб-квартира которого находится в швейцарской Лозанне. Согласно данным Московской антидопинговой лаборатории, в пробах спортсменки от 2012 и 2014 года содержатся следы применения запрещённых веществ. В таких случаях наказание выносится незамедлительно.

Срок дисквалификации Коробкиной начинается с 27 сентября 2023 года и завершится 26 сентября 2027 года. Но и это ещё не всё: все результаты спортсменки, достигнутые с 2 июля 2013 года по 24 июля 2016 года, аннулируются.

Таким образом, Коробкина лишилась целой уймы наград, а главное – звания чемпионки Европы-2015 в беге на 300 метров. Под «секвестр» попало и «серебро» на Универсиаде-2013 в Казани на дистанции 1 500 метров.

32-летняя Коробкина является 23-кратной чемпионкой России: 12 летних титулов и 11 чемпионств в помещении. Теперь с частью достижений придётся расстаться.

Сейчас Заслуженный мастер спорта Коробкина взяла паузы в выступлениях в связи с декретным отпуском. По сути. 4-летняя дисквалификация для неё означает конец активной спортивной карьеры.

Липецкие атлеты не первый раз попадают с допинг-скандалы, иногда и не по своей воле. Из-за дисквалификации наш регион лишился и единственной олимпийской медали, которую в 2008 году на Играх в Пекине в эстафете 4х400 метров завоевала Людмила Литвинова. После выяснилось, что одна из россиянок применяла запрещенные вещества, в этом случае сняли всю команду. Литвинова ни на чем противозаконном не попадалась, но тоже вынуждена была сдать в МОК олимпийскую награду. Таким образом официально у Липецкой области сейчас ноль олимпийских достижений.