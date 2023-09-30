Выходные в Липецке: новый температурный рекорд, поздняя любовь и Всероссийский День ходьбы

Рассказываем, как весело и достойно провести наступивший уикенд.

На пороге нового температурного рекорда?

Вчера в Липецке уже был зафиксирован самый тёплый день за всю историю наблюдений. Столбик термометра поднялся до 24,5 градусов в то время как 29 сентября ранее фиксировали только 24 градуса ровно в 1974 году.







Сегодня есть все шансы повторить достижение, побив рекорд больше, чем на полградуса. Синоптики обещают температуру от 23 до 25 градусов. До этого воздух в последний день сентября прогревался максимум до 23 градусов в 2003 году.Осадков сегодня не ожидается.



Отключения воды

В связи с ремонтными работами 30 сентября с 10:00 до 20:00 останутся без холодной воды здания МЧС на улице Московской, 16 и 16а. В это же время расстанутся с комфортом жильцы частного сектора на улицах Будённого, Индустриальной, Зоологической, Небесной, Полярной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, переулка Рядового.







1 октября с 10:00 до 20:00 перекроют вентили для жителей частного сектора на улицах Джамбула и Чаплыгина.

Поздняя любовь (16+)

В ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжается фестиваль «Липецкие театральные встречи». Сегодня в 18:00 свой спектакль на суд публики представят хозяева сцены – «Земля Эльзы» по пьесе Я. Пулинович.







В постановке режиссёра Марины Колычевой-Кайзер вспыхивает настоящая любовь между овдовевшей Эльзой и ушедшим на пенсию учителем географии Василием. Герои спектакля прожили непростую жизнь, в которой боли и горестей оказалось гораздо больше, чем мгновений радости, и поздняя влюблённость становится для них последним огоньком надежды. Долгожданное счастье так близко: выйти замуж за любимого человека в красивых розовых туфельках, читать книги на чердаке под покрывалом, продать опостылевший дом и отправится в кругосветное путешествие. Однако такой неожиданный «роман» весьма не по нраву детям. Отпрыски видят в их любви угрозу своему материальному благополучию и боятся осуждения общества, поэтому решают разлучить возлюбленных.

Звезда «Карнеги-холла» (16+)

В липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса,2) 30 сентября в 17:00 выступит настоящая звезда с мировым именем.

Пианистка Валентина Лисицина родилась в Киеве, выигрывала престижные международные конкурсы в Европе и США. В 2007 году благодаря ролику в YouTube продажи её дисков в Интернет-магазине Amazon выросли до десятков тысяч экземпларов. После этого она заключила выгодный контракт с одной из старейших в мире компаний в записывающей индустрии – Decca. Она выступала в «Карнеги-холл» и «Эвери Фишер Холл» (Нью-Йорк), «Консертгебау» (Амстердам), в «Музикферайн» в Вене.







Липчанам очень повезло, что к ним приехала такая знаменитость. В двух отделениях сегодняшнего концерта произведения Людвига Ван Бетховена и Сергея Рахманинова.

Культурная суббота (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 30 сентября пройдёт «Культурная суббота». С 12:00 состоятся мастер-классы по живописи и рукоделию, большей частью платные. А в 14:00 можно совершенно безвозмездно поиграть в настольные игры, в 17:00 встретится с художником Егором Фильчаковым.



Эльвира Бокова



В 18:00 пройдёт концерт «Вечер без рояля», на котором новую программу представят известные липецкие музыканты Эльвира Бокова (виолончель), Сергей Тюленев(фагот) и Андрей Урывский (валторна). Они исполнят для вас классические и современные произведения в необычном переложении. Билет на концерт стоит символические 200 рублей.

«Art-тусовка» приглашает (12+)

В Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 18:15 начнётсяочередная «Art-тусовка». В программе выступление автора-исполнителя Игоря Успеньева»Музыка Осени» с резидентами Студии творчества FOX Липецк и вокального ансамбля «Химера», «Открытый микрофон» с участием поэта Ксении Фокиной и многое другое.



Творчество Ефима Казака, который сам себя художником не считает



Завершит творческий вечер «Ефимизм в искусстве» - ассоциации по мотивам творчества российского рисовальщика Ефима Казака с участием Липецкого городского клуба «Изумрудный город». Вход свободный, обещают, что будет интересно.

Парк Победы

В субботу в 14:00 в парке Победы пройдёт официальное закрытие мотосезона «Давай, глуши!» (12+), а в 16:00 – полубившийся липчанам проект «Играй, гармонь!» (6+).







Большая программа состоится здесь в воскресенье, 1 октября: в 16:00 семейная программа «Карусель эмоций» с конкурсами и ростовыми куклами (0+), в 17:00 – «Играй, гармонь!» (6+); в 17:00 выступление «Унион-бэнда» от Липецкой государственной филармонии (6+); в 18:00 – доскотека для всех «Будут танцы» с участием вокального дуэта Ольги и Евгении Поляковых, кавер-бэнда «Ala-ska» (12+).

Нижний парк

1 октября в 16:00 в центральном парке города зажгут участники проекта «Играй, гармонь!» (6+), а оба выходных в 18:00 на главной сцене будут отданы участникам проекта «Уличный артист» (0+). Липецкие музыканты и танцоры блеснут своими навыками.







Спортивные выходные в парке Металлургов (6+)

В парке в Левобережной части Липецка ждут желающих 30 сентября в 14:00 выступить в «Осенних стартах» - пробежать полосу препятствий и принять участие в эстафетах. За соревнованиями проследят инструкторы детского фитнесса, особенно рады они будут подрастающему поколению.







А 1 октября здесь же в 10:00 начнётся областной фестиваль в рамках Всероссийского Дня ходьбы и первенство Липецкой области по кроссу среди ветеранов.

Кино на Городище

На липецком Городище состоятся одни из последних в этом году показов фильмов под открытым небом.







30 сентября в 17:00 всем желающим включат «Хатико: Самый верный друг». США, Великобритания, 2003. Драма. Режиссёр Лассе Хальстрём (12+)

А 1 октября в 17:00 покажут комедию «Астерикс и тайное зелье». Франция, 2018. Режиссёры Александр Астье и Луис Клиши (6+)

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