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За год в Кемеровской области выросло число жителей старше 60
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По состоянию на начало 2023 года в Кемеровской области насчитывалось 614,4 тысячи человек в возрасте 60 лет и старше, что на 1% больше, чем на начало прошлого года. Доля этой возрастной группы населения увеличилась с 23,5% до 23,9%, сообщает со ссылкой на Кемеровостат VSE42.Ru..
В прослойке населения старше 60 лет треть приходилось на лиц 60–64 лет, 27% – 65–69 лет, 29% – 70–79 лет, 13,7% – 80 лет и старше.
В старшем поколении женщины преобладают над мужчинами: на 1 000 мужчин приходилась 1 791 женщина. Причем чем старше группа, чем сильнее перекос в сторону прекрасного пола. Если в возрасте 60–64 года на 1 000 мужчин насчитывается 1 400 дам, то в 65–69 лет – 1 615, 70–74 года – 1 893, от 75 лет – уже 2 826.
Мобильностью пожилые люди не отличаются: их доля среди приехавших и уехавших колеблется около 11%.
В прослойке населения старше 60 лет треть приходилось на лиц 60–64 лет, 27% – 65–69 лет, 29% – 70–79 лет, 13,7% – 80 лет и старше.
В старшем поколении женщины преобладают над мужчинами: на 1 000 мужчин приходилась 1 791 женщина. Причем чем старше группа, чем сильнее перекос в сторону прекрасного пола. Если в возрасте 60–64 года на 1 000 мужчин насчитывается 1 400 дам, то в 65–69 лет – 1 615, 70–74 года – 1 893, от 75 лет – уже 2 826.
Мобильностью пожилые люди не отличаются: их доля среди приехавших и уехавших колеблется около 11%.
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