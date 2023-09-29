Общество

сегодня, 17:06

Из-за долга по алиментам в 50 000 рублей чаплыгинец едва не остался без машины

1 189
#дети #алименты
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Из-за долга по алиментам в 50 000 рублей чаплыгинец едва не остался без машины

Как только автомобиль арестовали, отец сразу же расплатился с долгами перед дочерью.

В Чаплыгинском районе отец задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери более 50 000 рублей. По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина официально нигде не работал, алименты платил не полностью — отсюда и образовалась задолженность.

Мужчина был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но погашать долг не спешил. Тогда пристав арестовал его автомобиль. После этого должник в тот же день оплатил всю образовавшуюся задолженность перед ребёнком, а также предоставил справку о месте работы. Теперь алименты будут удерживать из зарплаты мужчины.

1 189
#дети #алименты
2

Комментарии (1)

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Вега

сегодня, 17:18
А ларчик просто открывался.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
58
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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