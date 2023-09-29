Из-за долга по алиментам в 50 000 рублей чаплыгинец едва не остался без машины

Как только автомобиль арестовали, отец сразу же расплатился с долгами перед дочерью.

В Чаплыгинском районе отец задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери более 50 000 рублей. По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина официально нигде не работал, алименты платил не полностью — отсюда и образовалась задолженность.



Мужчина был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но погашать долг не спешил. Тогда пристав арестовал его автомобиль. После этого должник в тот же день оплатил всю образовавшуюся задолженность перед ребёнком, а также предоставил справку о месте работы. Теперь алименты будут удерживать из зарплаты мужчины.



