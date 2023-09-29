12 тысяч за права: под уголовные дела попали взяткодатель и посредник

Житель Задонского района обвиняется в покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД. Посредник, которому он отдал деньги — фигурант дела о мошенничестве.





Областное управление следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Задонска, подозреваемого в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника ( ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ).



«По данным следствия, подозреваемый договорился с преподавателем автошколы о передаче инспектору ГИБДД взятки за успешную сдачу его племянником экзамена на право управления автомобилем в случае, если тот не справится самостоятельно», — говорится в сообщении СК.



Часть от оговоренной суммы в 12 тысяч рублей подозреваемый перевел на банковскую карту жены преподавателя. Однако тот и не собирался выполнять договоренности и присвоил деньги.



Действия преподавателя квалифицированы как мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ).



