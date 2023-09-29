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12 тысяч за права: под уголовные дела попали взяткодатель и посредник

5 976
#взятка
1
12 тысяч за права: под уголовные дела попали взяткодатель и посредник

Житель Задонского района обвиняется в покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД.  Посредник, которому он отдал деньги — фигурант дела о мошенничестве.  

Областное управление следственного комитета сообщило о возбуждении  уголовного дела в отношении жителя Задонска, подозреваемого в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника ( ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ).

«По данным следствия, подозреваемый договорился с преподавателем автошколы о передаче инспектору ГИБДД взятки за успешную сдачу его племянником экзамена на право управления автомобилем в случае, если тот не справится самостоятельно»,  — говорится в сообщении СК. 

Часть от оговоренной суммы в 12 тысяч рублей подозреваемый перевел на банковскую карту жены преподавателя. Однако тот  и не собирался выполнять договоренности и присвоил деньги.

Действия преподавателя квалифицированы как мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

5 976
#взятка
1

Комментарии (5)

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житель

47 минут назад
Почему после обучения вождению никто не сдаёт на права без взяток? Если школы плохо обучают, их надо разогнать. Должно быть: прошёл обучение в школе за деньги тебе должны дать уровень знаний и навыков, обеспечивающих получение прав. Если это не обеспечено, значит в школах отсутствует должное обучение. Деньги за обучение должны быть возвращены обучающемуся. По школе приняты меры по обеспечению соответствующего обучения. Этот лохотрон когда нибудь кончится?
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Елена

сегодня, 19:11
А что так дешево, тому, кто хочет сдать на права открытым текстом говорят или 60 тысяч или на права не сдашь
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Цирк

сегодня, 18:31
Просто до ГИБДД не дошли деньги вот и разозлились...
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ттт

сегодня, 18:14
фигасе, подешевело. Вчера тут же писали 27 тысяч за права преподавателю чтоб не учиться. Надо было сразу куда надо нести.
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Водитель

сегодня, 16:54
А потом удивляемся, что молодежь гоняет по дорогам и не устраивает ДТП
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