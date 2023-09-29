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12 тысяч за права: под уголовные дела попали взяткодатель и посредник
Житель Задонского района обвиняется в покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД. Посредник, которому он отдал деньги — фигурант дела о мошенничестве.
«По данным следствия, подозреваемый договорился с преподавателем автошколы о передаче инспектору ГИБДД взятки за успешную сдачу его племянником экзамена на право управления автомобилем в случае, если тот не справится самостоятельно», — говорится в сообщении СК.
Часть от оговоренной суммы в 12 тысяч рублей подозреваемый перевел на банковскую карту жены преподавателя. Однако тот и не собирался выполнять договоренности и присвоил деньги.
Действия преподавателя квалифицированы как мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ).
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Елена
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ттт
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