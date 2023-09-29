сегодня, 17:00
Бабье лето еще держится: в Липецкой области сухо и до +26
В ближайшие двое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. В ночь на 2 октября по области местами прогнозируются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью — от +7 до +9 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.
День 30 сентября стал самым теплым в Липецке в 2003 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов мороза.
Житель
Корнет