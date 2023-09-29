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Бабье лето еще держится: в Липецкой области сухо и до +26

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#бабье лето
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Бабье лето еще держится: в Липецкой области сухо и до +26

В ближайшие двое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. В ночь на 2 октября по области местами прогнозируются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью— от +5 до +10 градусов, днем — от +21 до +26 градусов. 

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью — от +7 до +9 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.

День 30 сентября стал самым теплым в Липецке в 2003 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов мороза. 

2 519
#бабье лето
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Комментарии (2)

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Житель

сегодня, 18:42
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
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Корне­т

сегодня, 18:10
Треть осени 2023 прошло при замечательной сухой погоде. Осень, держи * оборону.
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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