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11 минут назад

В трех районах Петербурга выстроились длинные очереди перед военкоматами

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#военкомат #очереди

Значительное число ожидающих — сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету.

В трех районах Санкт-Петербурга выстроились очереди в военкоматы, - сообщает Фонтанка.Ру.

Очереди на этой неделе были замечены в военкоматах Кировского,Центрального и Выборгского района.

Уточняется, что многие пришедшие в военкоматы оказались сотрудниками отделов кадров предприятий, подающие данные о своих работниках по воинскому учету.

С 1 октября вступают в силу поправки к КоАП, ужесточающие наказание за нарушения в сфере воинского призыва. С этого же числа начинается осенний призыв.

Размер штрафа вырос с 5 тысяч до 400–500 тысяч рублей в зависимости от статьи.

При этом, по словам участников очереди, военкоматы не справляются с нагрузкой.
10
#военкомат #очереди

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