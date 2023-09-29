11 минут назад
В трех районах Петербурга выстроились длинные очереди перед военкоматами
Значительное число ожидающих — сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету.
Очереди на этой неделе были замечены в военкоматах Кировского,Центрального и Выборгского района.
Уточняется, что многие пришедшие в военкоматы оказались сотрудниками отделов кадров предприятий, подающие данные о своих работниках по воинскому учету.
С 1 октября вступают в силу поправки к КоАП, ужесточающие наказание за нарушения в сфере воинского призыва. С этого же числа начинается осенний призыв.
Размер штрафа вырос с 5 тысяч до 400–500 тысяч рублей в зависимости от статьи.
При этом, по словам участников очереди, военкоматы не справляются с нагрузкой.