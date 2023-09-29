сегодня, 10:30
Роспотребнадзор уточнил условия ухода школ на карантин
За прошлую неделю в России зарегистрировали более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.
"В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 процентов детей и более — по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19", — говорится в сообщении.
С середины сентября уже несколько регионов сообщили, что некоторые учебные заведения или классы перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.
За прошлую неделю в России зарегистрировали более 1,2 миллиона случаев гриппа и ОРВИ, причем их число растет во всех возрастных группах. Отмечается и увеличение заболеваемости COVID-19 — на 22,3% больше, чем неделей раньше. Но, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, оснований для введения каких-либо ограничений на федеральном уровне нет.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что специалисты оценивают ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России как стабильную. Он отметил, что число случаев заражения росло в период начала учебного года, когда дети вернулись в школы. По его словам, сейчас ситуация "в определенной степени пошла на снижение".