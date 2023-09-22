7 минут назад
В Липецкой области снова сухо и снова до +27
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью —от +9 до +11 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.
День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 200 году – 1 градус мороза.
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20.09.2023 17:26Погода в Липецке