Погода в Липецке

7 минут назад

В Липецкой области снова сухо и снова до +27

13
#жара
В Липецкой области снова сухо и снова до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +7 до +12 градусов, днем — от +22 до +27 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью —от +9 до +11 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.

День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 200 году – 1 градус мороза. 

13
#жара

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