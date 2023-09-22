Происшествия

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33-летнего липчанина обвиняют в обмане жителей Курской области по схеме «Ваш родственник попал в беду»

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#мошенничество
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33-летнего липчанина обвиняют в обмане жителей Курской области по схеме «Ваш родственник попал в беду»

Мужчине вменяют 8 эпизодов мошенничества и два покушения на мошенничество.

В Правобережный районный суд поступило уголовное дело в отношении 33-летнего липчанина, обвиняемого в совершении 8 эпизодов мошенничества и двух случаях покушениях на мошенничество.

«По версии следствия, обвиняемый участвовал в преступной деятельности группы лиц, осуществлявших массовые телефонные обзвоны владельцев мобильных абонентских номеров Курской области и сообщавших им заведомо ложных сведений о задержании их родственников полицейскими за сбыт наркотических средств с целью побуждения их к добровольной передаче денег для якобы избежания данными родственниками уголовной ответственности за содеянное. Представляясь сотрудником полиции, он убеждал потерпевших переводить денежные средства на счет мобильных абонентских номеров. Имея доступ к данным счетам, обвиняемый распоряжался денежными средствами по своему усмотрению», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
1 264
#мошенничество
3

Комментарии (1)

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Ну дайте

55 минут назад
лет 20 без права обжалования не будет такой схемы обмана людей
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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