33-летнего липчанина обвиняют в обмане жителей Курской области по схеме «Ваш родственник попал в беду»

Мужчине вменяют 8 эпизодов мошенничества и два покушения на мошенничество.

В Правобережный районный суд поступило уголовное дело в отношении 33-летнего липчанина, обвиняемого в совершении 8 эпизодов мошенничества и двух случаях покушениях на мошенничество.



«По версии следствия, обвиняемый участвовал в преступной деятельности группы лиц, осуществлявших массовые телефонные обзвоны владельцев мобильных абонентских номеров Курской области и сообщавших им заведомо ложных сведений о задержании их родственников полицейскими за сбыт наркотических средств с целью побуждения их к добровольной передаче денег для якобы избежания данными родственниками уголовной ответственности за содеянное. Представляясь сотрудником полиции, он убеждал потерпевших переводить денежные средства на счет мобильных абонентских номеров. Имея доступ к данным счетам, обвиняемый распоряжался денежными средствами по своему усмотрению», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.