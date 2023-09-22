Происшествия

36 минут назад

Двое детей получили травмы в авариях четверга

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#авария #ДТП
Двое детей получили травмы в авариях четверга

Кроме них в ДТП пострадали двое юношей и 41-летняя женщина.

21 сентября в Липецке  на улице Терешковой столкнулись «Лада Гранта» и «Фольксваген Поло». В аварии получил травмы 3-летний пассажир «Лады». Ребенку оказали медицинскую помощь и отправили домой.

«37-летний водитель «Лады Гранты» допустил столкновение  из-за несоблюдения очередности проезда», — сообщает УГИБДД предварительные данные расследования обстоятельств аварии. 

Еще одна авария, в которой пострадал ребенок, произошла в селе Косыревка Липецкого района. На улице Ленина 52-летняя женщина — водитель автомобиля «Пежо-3008» сбила 8-летнюю школьницу. Девочку доставили в ЛОДКБ, и после оказания помощи отпустили.

На Лебедянском шоссе столкнулись «Лада-211540» под управлением 64-летнего водителя  и  мотоцикл «Yamaha R6» 20-летнего парня. В ДТП пострадали мотоциклист и его 23-летний пассажир. Госпитализация им не потребовалась.

В Добринке 34-летний водитель «ВАЗ-21101»  сбил  41-летнюю велосипедистку. Женщина получила травму.

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#авария #ДТП

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