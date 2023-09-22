Двое детей получили травмы в авариях четверга

Кроме них в ДТП пострадали двое юношей и 41-летняя женщина.





21 сентября в Липецке на улице Терешковой столкнулись «Лада Гранта» и «Фольксваген Поло». В аварии получил травмы 3-летний пассажир «Лады». Ребенку оказали медицинскую помощь и отправили домой.



«37-летний водитель «Лады Гранты» допустил столкновение из-за несоблюдения очередности проезда», — сообщает УГИБДД предварительные данные расследования обстоятельств аварии.



Еще одна авария, в которой пострадал ребенок, произошла в селе Косыревка Липецкого района. На улице Ленина 52-летняя женщина — водитель автомобиля «Пежо-3008» сбила 8-летнюю школьницу. Девочку доставили в ЛОДКБ, и после оказания помощи отпустили.



На Лебедянском шоссе столкнулись «Лада-211540» под управлением 64-летнего водителя и мотоцикл «Yamaha R6» 20-летнего парня. В ДТП пострадали мотоциклист и его 23-летний пассажир. Госпитализация им не потребовалась.



В Добринке 34-летний водитель «ВАЗ-21101» сбил 41-летнюю велосипедистку. Женщина получила травму.



