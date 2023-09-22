В России

10 минут назад

ЦБ РФ выпустил монету в честь четырех включенных в состав России регионов

15
#памятная монета #ЦБ РФ

4 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Центробанк России объявил о выпуске в обращение очередной памятной монеты номиналом 3 рубля из серии "Исторические события", новинка посвящена включению в состав России четырех регионов — Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант, - говорится в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что на монете в цвете изображены флаги всех четырех регионов, установленные в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а также герб России. Кроме того, на монете приводится "выдержка" из ст. 65 Конституции России, в которой содержится список составляющих страну регионов.

По окружности имеются рельефные надписи: вверху — "Вхождение в состав Российской Федерации", внизу — "30 сентября 2022 г.".

Уточняется, что тираж монеты составил 3 тысячи штук.

Подчеркивается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Церемония подписания договора с главами ДНР, ЛНР и военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей прошла в Кремле 30 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин назвал день подписания документов об их вхождении в состав страны "днем правды и справедливости".
15
#памятная монета #ЦБ РФ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания в Москве
#спорт #фигурное катание #Москва
Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания в Москве

56 минут назад

В России
Над Крымом и Кубанью сбили беспилотники
#беспилотники #атака #Крым
Над Крымом и Кубанью сбили беспилотники

сегодня, 10:35

В России
В Минэнерго назвали запрет на экспорт топлива из РФ бессрочным
#топливо #бензин #дизель
В Минэнерго назвали запрет на экспорт топлива из РФ бессрочным

сегодня, 09:50

В России
#электросамокаты
Владельцев самокатов предложили обязать сдавать экзамены по ПДД

вчера, 17:22

В России
#цены
Свинина из-за АЧС может подорожать в России на 10%-20%

вчера, 17:21

В России
В столичном метро случился массовый технический сбой
#метро #сбой
В столичном метро случился массовый технический сбой

вчера, 16:25

В России