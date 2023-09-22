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ЦБ РФ выпустил монету в честь четырех включенных в состав России регионов
4 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант, - говорится в пресс-службе регулятора.
Отмечается, что на монете в цвете изображены флаги всех четырех регионов, установленные в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а также герб России. Кроме того, на монете приводится "выдержка" из ст. 65 Конституции России, в которой содержится список составляющих страну регионов.
По окружности имеются рельефные надписи: вверху — "Вхождение в состав Российской Федерации", внизу — "30 сентября 2022 г.".
Уточняется, что тираж монеты составил 3 тысячи штук.
Подчеркивается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
Церемония подписания договора с главами ДНР, ЛНР и военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей прошла в Кремле 30 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин назвал день подписания документов об их вхождении в состав страны "днем правды и справедливости".