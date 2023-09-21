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сегодня, 16:27

Бабье лето продолжается: в Липецкой области сухо и до +27

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#жара
Бабье лето продолжается: в Липецкой области сухо и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-13 м/сек. Ночью на улице от +7 до +12 градусов, днем — от +22 до +27 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — будет от +8 до +10 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.

День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 1 градус мороза. 

259
#жара

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