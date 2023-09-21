Бабье лето продолжается: в Липецкой области сухо и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-13 м/сек. Ночью на улице от +7 до +12 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — будет от +8 до +10 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.



День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 1 градус мороза.



