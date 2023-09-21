Происшествия

57 минут назад

38-летний добринец обвиняется избиении полицейских прямо в помещении дежурной части

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#полиция #конфликт #насилие
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38-летний добринец обвиняется избиении полицейских прямо в помещении дежурной части

Мужчина оказал сопротивление троим сотрудникам, когда те надевали на него наручники.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя деревни Воскресеновка Добринского района, который обвиняется в применении насилия в отношении полицейских.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 3 июня этого года около 2 часов ночи полицейские отдельного батальона ППС УМВД России по городу Липецку, патрулируя территорию на служебном автомобиле, встретили на площади Мира пьяного мужчину, который громко ругался матом. Они подошли к нему, представились и потребовали прекратить пьяный дебош.

По версии следствия, увидев полицейских, обвиняемый продолжил нецензурно выражаться в общественном месте. Тогда его решили доставить в дежурную часть УМВД России по Липецку для составления административного материала за хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Но мужчина не выполнил законные требования полицейских, продолжил ругаться непечатными словами, да ещё и предпринял попытку к бегству. Но его всё же задержали и доставили в дежурную часть по улице Талалихина для составления административного материала.

Там обвиняемый продолжил вести себя вызывающе: он ругался матом и стукнул по столу так, что тот сломался. Один из полицейских потребовал прекращения этого безобразия. Тогда обвиняемый двумя руками с силой оттолкнул его от себя. От толчка в грудную клетку полицейский испытал боль и немного сместился назад. Но на этом всё не закончилось.

Полицейские стали надевать на дебошира наручники и уложили его на пол. Но тот продолжил сопротивляться и нанес одному сотруднику два удара правой ногой в грудь, а двое других полицейских получили по одному удару по голове. Один из полицейских сразу после удара почувствовал физическую боль, головокружение, тошноту.

Двое полицейских не пострадали, а вот третий получил закрытую черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга. Он обратится в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Там ему поставили диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей головы. Здоровью полицейского, по данным судебно-медицинской экспертизы, был причинён легкий вред.

Действия пьяного дебошира квалифицированы следствием по части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, и применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Вину мужчина признает частично — в части непредумышленного применения насилия в отношении потерпевших.
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#полиция #конфликт #насилие
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Комментарии (3)

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Гостья

15 минут назад
Алкан лтз, а это потому что сейчас полицейским запрещено обижать задержанных. Иначе на них такую жалобу накатают, что мало не покажется. Не дай Бог чуть задеть только, припишут всё что угодно.
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Алкан лтз

33 минуты назад
Менты уже не ты менты что были раньше! Ну где эт видано что пьяный троих избил! В советское время он и подумать не смог бы затеять драку! Потому что знал бы что его так отделают что мама не узнает!
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С Сокола

38 минут назад
Цирк дюсолей отдыхает! Воскресенский шаулинец.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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