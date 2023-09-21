Статистика: средняя цена на бензин выросла за неделю на 0,7 процента

Рост цен на бензин и дизельное топливо замедлился по сравнению с предыдущей неделей.





Липецкстат представил еженедельный мониторинг цен – с 12 по 18 сентября 2023 года – на товары и услуги в нашем регионе.



Средние розничные цены на бензин выросли за последнюю неделю, с 12 по 18 сентября, на 0,7% — до 55 рублей 33 копеек. Неделей ранее рост составил 2,11%, бензин стоил 54 рубля 93 копейки. Стоимость дизельного топлива повысилась на 90 копеек (до 63 рублей 88 копеек), или 1,4% против роста цены на 3,11% на предыдущей неделе.



Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,5% - до 52 рублей 46 копеек за литр. Цена бензина марки АИ-95 выросла на 1% - до 57 рублей 46 копеек за литр. На 0,7% повысилась цена марки АИ-98 — до 68 рублей 56 копеек за литр.



По состоянию на 18 сентября в Липецкой области дорожали говядина (+0,16%), охлажденные и мороженые куры (+1,76%), вареная колбаса (+1,06%), сосиски и сардельки (+0,6%), мороженая неразделанная рыба (+1,14%). Росли в цене сливочное масло – на 0,38%, пастеризованное молоко — на 2,12%, творог (+0,16%), маргарин (+1,47%), подсолнечное масло (+1,99%). Стоимость яиц увеличилась на 0,46%, риса — на 0,68%, муки — на 1,2%. На 5,79% подорожали свежие огурцы, на 4,2% — свежие помидоры, на 1,99% — бананы.



Вместе с тем подешевела на 0,24% свинина, мясные консервы для детского питания стали дешевле на 2,69%, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,54%. Снизилась цена на сахар (-0,59%), соль (-0,27%), гречку (-0,27%). Дешевели сезонные овощи: картофель — на 5,75%, капуста — на 4,12%, лук репчатый – на 7,22%, свекла — на 0,11%, морковь — на 5,06%. Также стали дешевле яблоки на 0,26%.



Среди непродовольственных товаров заметно подорожали мужские носки (+1,18%), женские прокладки (+1,17%), выросли в цене сигареты с фильтром (+0,33%), школьный спортивный костюм (+0,76%), детские подгузники (+0,13%). Стали дешевле хозяйственное мыло на 1,11%, туалетное мыло — на 0,24%, зубная паста и зубная щетка — на 0,62%, стиральный порошок — на 1,04%. снизилась стоимость сухих кормов для животных на 3.38%.



На уровне прежней недели остались цены на баранину, сыры, пшено, вермишель, мужские майки и детские футболки, детские кроссовки, спички, туалетную бумагу.





