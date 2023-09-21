Экономика

сегодня, 15:17

Статистика: средняя цена на бензин выросла за неделю на 0,7 процента

5 185
#цены #топливо
Статистика: средняя цена на бензин выросла за неделю на 0,7 процента

Рост цен на бензин и дизельное топливо замедлился по сравнению с предыдущей неделей. 

Липецкстат представил еженедельный мониторинг цен – с 12 по 18 сентября 2023 года – на товары и услуги в нашем регионе. 

Средние розничные цены на бензин выросли за последнюю неделю, с 12 по 18 сентября, на 0,7% — до 55 рублей 33 копеек. Неделей ранее рост составил 2,11%, бензин стоил 54 рубля 93 копейки. Стоимость дизельного топлива повысилась на 90 копеек (до 63 рублей 88 копеек), или 1,4% против роста цены на 3,11% на предыдущей неделе. 

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,5% - до 52 рублей 46 копеек за литр. Цена бензина марки АИ-95 выросла на 1% - до 57 рублей 46 копеек за литр. На 0,7% повысилась цена марки АИ-98 —  до 68 рублей 56 копеек за литр.

По состоянию на 18 сентября в Липецкой области дорожали говядина (+0,16%), охлажденные и мороженые куры (+1,76%), вареная колбаса (+1,06%), сосиски и сардельки (+0,6%), мороженая неразделанная рыба (+1,14%). Росли в цене сливочное масло – на 0,38%, пастеризованное молоко — на 2,12%, творог (+0,16%), маргарин (+1,47%), подсолнечное масло (+1,99%). Стоимость яиц увеличилась на 0,46%, риса — на 0,68%, муки — на 1,2%. На 5,79% подорожали свежие огурцы, на 4,2% — свежие помидоры, на 1,99% — бананы.

Вместе с тем подешевела на 0,24% свинина, мясные консервы для детского питания стали дешевле на 2,69%, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,54%. Снизилась цена на сахар (-0,59%), соль (-0,27%), гречку (-0,27%). Дешевели сезонные овощи: картофель — на 5,75%, капуста — на 4,12%, лук репчатый – на 7,22%, свекла — на 0,11%, морковь — на 5,06%. Также стали дешевле яблоки на 0,26%. 

Среди непродовольственных товаров заметно подорожали мужские носки (+1,18%), женские прокладки (+1,17%), выросли в цене сигареты с фильтром (+0,33%), школьный спортивный костюм (+0,76%), детские подгузники (+0,13%). Стали дешевле хозяйственное мыло на 1,11%, туалетное мыло — на 0,24%, зубная паста и зубная щетка — на 0,62%, стиральный порошок — на 1,04%. снизилась стоимость сухих кормов для животных на 3.38%. 

На уровне прежней недели остались цены на баранину, сыры, пшено, вермишель, мужские майки и детские футболки, детские кроссовки, спички, туалетную бумагу. 


5 185
#цены #топливо

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

дипломат Жозеф

40 минут назад
Спасибо, каждый народ имеет тех руководителей, которых заслуживает.
ответить

Вообще то

51 минуту назад
Можно предположить, что до выборов в следующем году будут понемногу цену «придерживать», а далее … по другому быть не может… Как то так.
ответить

Ужас

52 минуты назад
Главное что бы бизнесу было хорошо!
ответить

Спасибо

55 минут назад
Партии ,,родной"за заботу.Где же бедной России взять хорошего руководителя?
ответить

Гость

57 минут назад
Ограничения про продаже гсм уже ввели читайте новости
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
46
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Липецкая область заняла лишь 63 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес
#малый бизнес
7
Липецкая область заняла лишь 63 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес

11.09.2023 15:01

Экономика
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали подсолнечное масло и чай, подешевели капуста, мо...
#статистика #цены
23
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали подсолнечное масло и чай, подешевели капуста, мо...

07.09.2023 18:08

Экономика
Статистика: треть трат платных услуг приходится на услуги ЖКХ
#платные услуги
13
Статистика: треть трат платных услуг приходится на услуги ЖКХ

05.09.2023 18:03

Экономика
Жители Липецкой области имеют в банках 1437 эскроу-счетов
#строительство #дольщики
8
Жители Липецкой области имеют в банках 1437 эскроу-счетов

04.09.2023 09:42

Экономика
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожала свинина и подешевели капуста и помидоры
#цены
23
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожала свинина и подешевели капуста и помидоры

31.08.2023 15:40

Экономика
Липецкая область – на 33 месте в рейтинге по рынку труда
#рынок труда
10
Липецкая область – на 33 месте в рейтинге по рынку труда

28.08.2023 15:35

Экономика