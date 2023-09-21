В России

39 минут назад

Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из РФ

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#бензин #топливо #экспорт

Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, - говорится на сайте кабмина.

Соответствующее постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке кабмин увеличил нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Отмечается, что организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объёмов.


1 1334
#бензин #топливо #экспорт

Комментарии (1)

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Денис

17 минут назад
Есть сомнения по снижению цен на нефтепродукты.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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