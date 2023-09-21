39 минут назад
Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из РФ
Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
Соответствующее постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Уточняется, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.
Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке кабмин увеличил нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Отмечается, что организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объёмов.
Денис