Происшествия
сегодня, 13:45
В столкновении на кольце улицы Катукова пострадал 27-летний водитель
За сутки на дорогах области пострадали четыре человека..
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 20 сентября на пешеходном переходе через улицу Фрунзе 57-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» сбил мужчину. Пострадавший госпитализирован в БСМП №1.
Днем на Лебедянском шоссе при начале движения пассажирского автобуса «МАЗ» в салоне упала 71-летняя пассажирка. Ей, по данным УГИБДД, потребовалась медицинская помощь.
Вечером на кольце улицы Катукова 27-летний водитель «Доджа – Челленджер» не уступил дорогу «Шевроле» под управлением 29-летнего водителя. Автомобили столкнулись . В ДТП пострадал водитель «Шевроле».
В Становлянском районе трассе «Дон» опрокинулся 84-летний мотоциклист. Пожилому оказали медицинскую помощь на месте ДТП.
Фото: УГИБДД по Липецкой области
Днем на Лебедянском шоссе при начале движения пассажирского автобуса «МАЗ» в салоне упала 71-летняя пассажирка. Ей, по данным УГИБДД, потребовалась медицинская помощь.
Вечером на кольце улицы Катукова 27-летний водитель «Доджа – Челленджер» не уступил дорогу «Шевроле» под управлением 29-летнего водителя. Автомобили столкнулись . В ДТП пострадал водитель «Шевроле».
В Становлянском районе трассе «Дон» опрокинулся 84-летний мотоциклист. Пожилому оказали медицинскую помощь на месте ДТП.
Фото: УГИБДД по Липецкой области