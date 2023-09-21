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В столкновении на кольце улицы Катукова пострадал 27-летний водитель

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#Авария #ДТП
В столкновении на кольце улицы Катукова пострадал 27-летний водитель

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 20 сентября на пешеходном переходе через улицу Фрунзе 57-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» сбил мужчину. Пострадавший госпитализирован в БСМП №1.

Днем на Лебедянском шоссе при начале движения пассажирского автобуса «МАЗ» в салоне упала 71-летняя пассажирка. Ей, по данным УГИБДД, потребовалась медицинская помощь.

Вечером на кольце улицы Катукова 27-летний водитель «Доджа – Челленджер» не уступил дорогу «Шевроле» под управлением 29-летнего водителя. Автомобили столкнулись . В ДТП пострадал водитель «Шевроле».

 В Становлянском районе трассе «Дон» опрокинулся 84-летний мотоциклист. Пожилому оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

Фото: УГИБДД по Липецкой области
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#Авария #ДТП

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