В районах Сокола и Коровино отключат холодную воду

21 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города – без холодной воды временно останутся потребители двух десятков улиц, сообщили в компании.





С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сокола – в домах №№ 307, 309, 311, 313, 315, 317, 317а, 319, 321, 323, 323/1, 325, 331, 331/1, 333, 333а, 333б, 333г, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333 гст1, 333/6 по улице Баумана и в частном секторе этой же улицы, а также в частном секторе улиц Курчатова, Баженова, Сокольской. Воду подвезут на улицу Баумана к дому № 321.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора в районе Коровино – на улицах Смоленской, Полярной, Зоологической, Индустриальной, Буденного, Садовой, Сенной, Речной, Пролетарской, Небесной, переулка Рядового. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Смоленская, 23.

С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители домов №№ 26, 28 по улице Неделина, № 5 по улице Пушкина – машина с водой будет стоять возле дома № 26 по улице Неделина.



С 12:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 77, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149б, 149а, 151, 153 по улице Московской, №№ 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 12/1 по улице Полиграфической, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10 по проезду Кувшинова. Цистерна с водой подъедет по адресу: проезд Кувшинова, 8.



21 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27 по проезду Ильича, № 109к по улице Ковалева, №№ 2, 154б по улице Салтыкова-Щедрина, № 2 по Чаплыгинскому шоссе, №№ 1-5 по улице Амурской, №№ 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 8 по улице Гайдара, №№ 1 - 10, 12, 14 по улице Нахимова, №№ 7, 7/2, 7/20, 7/23, 7/8 по улице Промышленной, №№ 4, 5, 6, 8 в переулке Ушакова, №№ 110, 110а/155, 162, 178 в садоводчестве «Студеновское», № 3а по улице Неделина, № 37 по улице Папина. Также обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, Карла Маркса, Красную, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую, Фрунзе, садоводчество «Студеновская».



