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Подросток перевёл мошенникам с карты отца 146 000 рублей

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#мошенничество
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Подросток перевёл мошенникам с карты отца 146 000 рублей

История вскрылась, когда 46-летний мужчина узнал о долге перед банком в 159 000 рублей.

46-летнему данковчанину позвонил сотрудник банка и сообщил, что у мужчины имеется задолженность по кредитной карте в 159 000 рублей. Мужчина заказал справку о перемещении денег и узнал, что с его кредитной карты в конце июля сделано три перевода на общую сумму в 146 000 рублей.

«После разговора с сыном мужчина узнал, что в середине июля тот установил мобильное приложение банка, чтобы контролировать свои расходы. А в конце июля 12-летнему подростку в мессенджере позвонил неизвестный и предложил удвоить сумму, имеющеюся на банковском счёте. Ребёнок решил попробовать, и перевёл незнакомцу 40 000 рублей с карты отца. Мошенник отправил мальчику якобы фотографию баланса карты, с которой тот делал перечисление, где теперь находились 78 000 рублей. Подросток обрадовался и решил ещё заработать деньги. Во второй раз мальчик перечислил 63 812 рубля, но на этот раз никакого подтверждения не пришло. Ребёнок подумал, что незнакомец забыл отправить уведомление о поступлении денег. Затем он совершил ещё два перевода на общую сумму в 42 000 рублей. Когда мальчик решил поинтересоваться, когда ему начислят средства, мошенник заблокировал ребёнка в мессенджере и перестал выходить на связь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.


1 480
#мошенничество
2

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