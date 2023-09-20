Происшествия

19 минут назад

Сотрудники МВД и ФСБ задержали группу обнальщиков

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#отмывание денег
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Следствие считает, что задержанные отмыли больше миллиарда рублей.

Сотрудники УМВД России по Липецкой области и регионального Управления ФСБ России задержали пятерых мужчин и трех женщин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. 

По данным следствия, задержанные действовали в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Финансовые операции велись от имени юридических и физических лиц с использованием расчетных счетов подконтрольных группе организаций и индивидуальных предпринимателей

«В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и чётко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб.

Всего с 2020 по 2023 год соучастники произвели банковские операции на сумму свыше одного миллиарда двухсот миллионов рублей. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 миллионов рублей», — сообщили в полиции.

305
#отмывание денег
1

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