Сотрудники МВД и ФСБ задержали группу обнальщиков

Следствие считает, что задержанные отмыли больше миллиарда рублей.

Сотрудники УМВД России по Липецкой области и регионального Управления ФСБ России задержали пятерых мужчин и трех женщин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.



По данным следствия, задержанные действовали в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Финансовые операции велись от имени юридических и физических лиц с использованием расчетных счетов подконтрольных группе организаций и индивидуальных предпринимателей



«В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и чётко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб.



Всего с 2020 по 2023 год соучастники произвели банковские операции на сумму свыше одного миллиарда двухсот миллионов рублей. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 миллионов рублей», — сообщили в полиции.



