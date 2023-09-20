Происшествия

сегодня, 11:19

На Товарном проезде столкнулись автобус и большегруз

2 1041
#ДТП

Никто не пострадал.

Сегодня утром на Товарном проезде столкнулись автобус и грузовик. ДТП вызвало пробку.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, авария обошлась без пострадавших. Столкновение водители оформили по европротоколу, то есть без участия сотрудников ГИБДД.


2 1041
#ДТП

Комментарии (2)

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5 минут назад
-, автобус 63 маршрута. Пассажиры ехали в сады.
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-

сегодня, 11:46
Чей автобус? Маршрутный или заказной? Пассажиры были?
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