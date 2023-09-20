Происшествия
сегодня, 11:19
На Товарном проезде столкнулись автобус и большегруз
Никто не пострадал.
Сегодня утром на Товарном проезде столкнулись автобус и грузовик. ДТП вызвало пробку.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, авария обошлась без пострадавших. Столкновение водители оформили по европротоколу, то есть без участия сотрудников ГИБДД.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, авария обошлась без пострадавших. Столкновение водители оформили по европротоколу, то есть без участия сотрудников ГИБДД.
...
-