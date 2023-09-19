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35 минут назад

В Минцифры заявили о введении единого реестра воинского учета с 2025 года

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#воинский учет #единый реестр

В министерстве сообщили сроки введения единого реестра воинского учета.

Минцифры считает невозможным полноценно ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учета до 2025 года, это связано с жесткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности, - заявил заместитель главы ведомства Олег Качанов.

"Его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну", — отметил на конференции "Цифровизация в госсекторе".

По его словам, создание реестра требует инфраструктуры, каналов связи и их защиты, а также "временных и материальных затрат", - передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что пилотный проект реестра планируют запустить до конца этого года. Пока речь пойдет об объединении базы данных на территории одного-двух регионов.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
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#воинский учет #единый реестр

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