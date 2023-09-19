Общество
39 минут назад
Cтроительная фирма выдумала опыт работы на 820 миллионов рублей
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И получила предупреждение УФАС.
Еще одна строительная фирма попалась на том, что при участии в торгах предъявляла фиктивный опыт работы. На этот раз подрядчик «на бумаге» исполнил несколько крупных договоров капитального ремонта на общую сумму 820 миллионов рублей. В действительности же никаких работ не проводилось, а оплата по договорам не перечислялась.
Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, строительной организации вынесено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и устранении его последствий. Организация также должна уведомить заказчиков о представлении недостоверной информации, иначе будет возбуждено антимонопольное дело.
Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, строительной организации вынесено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и устранении его последствий. Организация также должна уведомить заказчиков о представлении недостоверной информации, иначе будет возбуждено антимонопольное дело.
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