Чтобы заключить контракты, компания выдумала опыт почти на два миллиарда рублей

Организация получила предупреждение.

Липецкое УФАС России выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях одной из строительных компаний Липецка.



«Общество представляло в составе заявок договоры о якобы выполненных строительных и ремонтных работах, которые в действительности не исполнялись. При этом стоимость фиктивного опыта составила свыше 1,8 миллиарда рублей. Таким образом подрядчик обеспечил себе победу в пяти открытых конкурсах и заключил контракты на общую сумму свыше 60 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.



Антимонопольный орган вынес строительной фирме предупреждение о прекращении нарушения и устранении его последствий. Компания выполнила требования и предъявила заказчикам достоверную информацию об опыте работы.



Антимонопольное дело возбуждать не будут, но вот заказчики теперь имеют право расторгнуть контракты и потребовать возврата денег.

