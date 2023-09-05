Общество

27 минут назад

Чтобы заключить контракты, компания выдумала опыт почти на два миллиарда рублей

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#УФАС
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Чтобы заключить контракты, компания выдумала опыт почти на два миллиарда рублей

Организация получила предупреждение.

Липецкое УФАС России выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях одной из строительных компаний Липецка.

«Общество представляло в составе заявок договоры о якобы выполненных строительных и ремонтных работах, которые в действительности не исполнялись. При этом стоимость фиктивного опыта составила свыше 1,8 миллиарда рублей. Таким образом подрядчик обеспечил себе победу в пяти открытых конкурсах и заключил контракты на общую сумму свыше 60 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.

Антимонопольный орган вынес строительной фирме предупреждение о прекращении нарушения и устранении его последствий. Компания выполнила требования и предъявила заказчикам достоверную информацию об опыте работы.

Антимонопольное дело возбуждать не будут, но вот заказчики теперь имеют право расторгнуть контракты и потребовать возврата денег.
298
#УФАС
2

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