Здоровье

15 минут назад

В Липецкой области за неделю зарегистрировано 5573 случая ОРВИ: заболеваемость выросла на 38,3%

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
В Липецкой области за неделю зарегистрировано 5573 случая ОРВИ: заболеваемость выросла на 38,3%

Отмечен и рост заболеваемости коронавирусом на 23,8%.

За неделю с 11 по 17 сентября в Липецкой области зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом на 23,8%. Всего, по данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, было зарегистрировано 26 случаев коронавируса.

Заболеваемость ОРВИ выросла на 38,3%. ОРВИ за неделю по области заболели 5 573 человека. Среди заболевших дети в возрасте до 14 лет составляют 58,9%. Случаев гриппа не выявлено.

В Липецке зарегистрировано 3422 случая ОРВИ, что составляет 61% от всех случаев по области и на 22,8% выше уровня предыдущей недели. Среди заболевших 56% – это дети.

По данным лабораторный исследований материала от больных ОРВИ, сейчас доминируют риновирусы – 30%, микоплазма пневмонии составляет 22%, парагрипп – 18,4%, бокавирусы – 15,0%, аденовирусы и микстинфекция – по 7,3%.
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#ОРВИ #грипп #коронавирус

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