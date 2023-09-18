В Липецкой области за неделю зарегистрировано 5573 случая ОРВИ: заболеваемость выросла на 38,3%

Отмечен и рост заболеваемости коронавирусом на 23,8%.

За неделю с 11 по 17 сентября в Липецкой области зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом на 23,8%. Всего, по данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, было зарегистрировано 26 случаев коронавируса.



Заболеваемость ОРВИ выросла на 38,3%. ОРВИ за неделю по области заболели 5 573 человека. Среди заболевших дети в возрасте до 14 лет составляют 58,9%. Случаев гриппа не выявлено.



В Липецке зарегистрировано 3422 случая ОРВИ, что составляет 61% от всех случаев по области и на 22,8% выше уровня предыдущей недели. Среди заболевших 56% – это дети.



По данным лабораторный исследований материала от больных ОРВИ, сейчас доминируют риновирусы – 30%, микоплазма пневмонии составляет 22%, парагрипп – 18,4%, бокавирусы – 15,0%, аденовирусы и микстинфекция – по 7,3%.