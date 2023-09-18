Погода в Липецке

40 минут назад

В Липецкой области сухо и до +25

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#потепление
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В Липецкой области сухо и до +25

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер западный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +6 до +11 градусов, днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью —от +7 до +9 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.

День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году – 2 градуса мороза. 

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#потепление
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Комментарии (2)

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Мужик с Липецка

13 минут назад
Когда уже дожди начнутся?! Дней 10 беспрерывный дождь - вот в чем вся красота осени!
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Нина

32 минуты назад
почти лето)
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