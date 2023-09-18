В Липецкой области сухо и до +25

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер западный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +6 до +11 градусов, днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью —от +7 до +9 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.



День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году – 2 градуса мороза.



