40 минут назад
В Липецкой области сухо и до +25
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью —от +7 до +9 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.
День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году – 2 градуса мороза.
Мужик с Липецка
Нина