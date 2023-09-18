В 90% домов по плану 2023 года капремонт теплоснабжения закончен или находится на завершающем этапе

Фонд капитального ремонта совместно с подрядными организациями выстроил работу по капремонту систем теплоснабжения таким образом, чтобы жители домов своевременно получили тепло к началу отопительного периода. Всего в 2023 году ремонт теплоснабжения запланирован в 52 домах области. В шести из них этот вид работ будет перенесен на более поздний плановый период. В остальных МКД обновление сетей близится к концу, в 90% из них капитальный ремонт выполнен или на завершающем этапе.

Руководитель ФКР Алексей Костин проверил степень готовности многоэтажек, где проходит этот вид работ. Так, в доме по ул. Терешковой, 29а в данный момент смонтирован розлив, установлена система регулировки температуры, радиаторы в подъездах и квартирах. Подрядная организация завершит работы до начала отопительного периода.







«Наша главная задача – сделать жизнь собственников комфортней, поэтому мы особенно строго следим за соблюдением сроков капитального ремонта теплоснабжения. Важно, чтобы жители встретили начало холодов в теплых квартирах. По сравнению с прошлым годом почти в два раза больше домов получат обновленные сети», – прокомментировал и. о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин.







При капремонте систем теплоснабжения происходит полный демонтаж старой системы. Монтаж новой системы предполагает замену 100% труб. В местах общего пользования (в подвале, подъезде, на чердаке) устанавливаются трубы из стали, в квартирах – из полипропилена. Трубы в подвале изолируют, за счёт чего уменьшаются теплопотери. Кроме того, в квартирах устанавливают биметаллические радиаторы, так как они обладают высокой теплоотдачей и имеют более эстетичный вид, в подъездах – чугунные батареи, как предписывают нормы пожарной безопасности.