В мире
39 минут назад
В США создали вечные велосипедные шины из титана
Технологический прорыв в индустрии велосипедных шин произошел в США, где были разработаны уникальные колеса, не требующие накачки воздухом. Вместо традиционного использования воздушных шин, новые велосипедные колеса оснащены пружинами из никель-титанового сплава, сообщает SMINEWS.
Колеса оснащены специальной пружиной типа Slinky, которая выполнена из никель-титанового сплава NiTinol с памятью формы, заключенной в полирезиновый материал, образующий прозрачные боковины шины и сменный протектор. NiTinol под воздействием давления деформируется, но затем принимает исходную форму, что обеспечивает плавный и упругий ход.
На самом деле, в шинах Metl содержится воздух, однако им не нужно давление, чтобы сохранять форму. По заявлению разработчика, протектор придется менять каждые 5-8 тысяч километров пробега, а основная шина должна сохраниться на весь срок службы велосипеда.
Комплект из двух покрышек Metl на платформе Kickstarter продают за 500 долларов (48 тысяч рублей).
Колеса оснащены специальной пружиной типа Slinky, которая выполнена из никель-титанового сплава NiTinol с памятью формы, заключенной в полирезиновый материал, образующий прозрачные боковины шины и сменный протектор. NiTinol под воздействием давления деформируется, но затем принимает исходную форму, что обеспечивает плавный и упругий ход.
На самом деле, в шинах Metl содержится воздух, однако им не нужно давление, чтобы сохранять форму. По заявлению разработчика, протектор придется менять каждые 5-8 тысяч километров пробега, а основная шина должна сохраниться на весь срок службы велосипеда.
Комплект из двух покрышек Metl на платформе Kickstarter продают за 500 долларов (48 тысяч рублей).