В мире

39 минут назад

В США создали вечные велосипедные шины из титана

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Технологический прорыв в индустрии велосипедных шин произошел в США, где были разработаны уникальные колеса, не требующие накачки воздухом. Вместо традиционного использования воздушных шин, новые велосипедные колеса оснащены пружинами из никель-титанового сплава, сообщает SMINEWS.

Колеса оснащены специальной пружиной типа Slinky, которая выполнена из никель-титанового сплава NiTinol с памятью формы, заключенной в полирезиновый материал, образующий прозрачные боковины шины и сменный протектор. NiTinol под воздействием давления деформируется, но затем принимает исходную форму, что обеспечивает плавный и упругий ход.

На самом деле, в шинах Metl содержится воздух, однако им не нужно давление, чтобы сохранять форму. По заявлению разработчика, протектор придется менять каждые 5-8 тысяч километров пробега, а основная шина должна сохраниться на весь срок службы велосипеда.

Комплект из двух покрышек Metl на платформе Kickstarter продают за 500 долларов (48 тысяч рублей).
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