В России

58 минут назад

Полицейский убит во время погони в Подмосковье

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Сотрудник полиции погиб при задержании правонарушителя в Солнечногорске, он был смертельно ранен во время погони. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"Около 21 часа на 2-м км Таракановского шоссе сотрудники ДПС России по городскому округу Солнечногорск попытались остановить автомобиль без государственных регистрационных знаков. Водитель <...> продолжил движение и пытался скрыться. В ходе преследования автомобиль правонарушителя остановили. Выйдя из транспортного средства, он выстрелил из предмета, напоминающего пистолет, в направлении одного из полицейских. От полученного ранения сотрудник ДПС умер", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что его напарник ответным огнем ранил злоумышленника из табельного оружия. "Правонарушитель госпитализирован с телесными повреждениями. Он является жителем Москвы, 1970 года рождения. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Руководство МВД России по Московской области приносит свои соболезнования родным и близким погибшего, им окажут необходимую помощь", - заключили в пресс-службе.
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