Жителям двух улиц Ниженки после ремонта на сети водоснабжения не рекомендовано пить водопроводную воду
Кратковременные дожди с грозой и снова до +30 ожидаются в понедельник в Липецкой области
Сегодня в Липецке: прощальный матч легенды, популярный автобус станет ходить по-новому, ТОП самых дорогих покупок
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: прощальный матч легенды, популярный автобус станет ходить по-новому, ТОП самых дорогих покупок
Все главные события понедельника в нашем материале.
В Липецке днём – 27-29 градусов. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 8 Марта, 17/2, 17, 36; Крайней, 4, 6, 7, 7а, 7б, 9, ст. 6; Нестерова, 14, 17, 17а, 20; Нижняя Логовая, 6, 7, 9, 11; Тельмана, 116, 116б, 116а/1, стр. 25, 17 стр. 2, 162, 164/1, 164а, 164 лит. Ж, 164б, 164в, 164, 164г.
В промежутке с 8:00 до 18:00 отключение электричества на срок до 3-х часов ожидает жителей улиц Адмирала Макарова, Бабушкина, Бардина, Баумана, Бурлакова, Васильковой, Водной, Грушевой, Д. Бедного, Дзержинского, Добровской, Железногорской, Земляничной, К.Булавина, Кочеткова, Курчатова, Малиновой, М.Светлова, Ореховой, Папанина, Патриотической, Писарева, Ромашковой, Семенова-Тян-Шанского, Тихой, Третьякова, площадях Заводской, Мира, проспекта Мира, переулков Войнич, Ермака, Жасминового, Ракетного, Тёплого, Щепкина.
Пробки
Ещё в 6 утра на улице Московской возникла пробка красного цвета в районе пересечения с проездом Товарным. И это, как говорится, только начало. Чтобы не начинать неделю с опоздания, во-первых, раньше выезжайте, а во-вторых – пользуйтесь «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. По крайней мере, будете знать, где заторы меньше.
Маршрутка №359 будет ходить до позднего вечера
Формально это нововведение с 1 июня, но сполна липчане смогут оценить его в первый рабочий день, т.е. сегодня. Автобус 359-го коммерческого маршрута теперь будет ходить допоздна – до 23-х часов.
Это поможет связать новые микрорайона с остальной частью Липецка, потому что уехать, например, с 28-го микрорайона в район «железного» рынка после 10 вечера было почти нереально.
А мы всё празднуем (0+)
Если праздник длится меньше 3-х дней, то событие – несущественное. Видимо, этим принципом руководствовались в филиале ДК «Рудничный» на улице Одоевского, 10 (район 10-й Шахты).
В 10:00 здесь пройдёт игровая программа в честь Дня защиты детей, который мы праздновали в первый день лета. В программе: весёлые игры, конкурсы, танцы.
Кинофестиваль
В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а) начнутся кинопаказы фестиваля детских фильмов «Радуга».
В 10:00 и в 13:30 вниманию зрителей будет представлен мультик «Великолепная пятёрка». Россия, 2023. Режиссёр Василий Ровенский (6+).
«Лебединое озеро» — самый знаменитый балет в мире. Именно эту постановку и предстоит спасти уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии — собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.
Роли озвучивали: Анна Старшенбаум, Гарик Харламов, Павел Прилучный.
«Детство в облаках» (0+)
Сходить сегодня можно и на выставку – в липецкий Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18).
Здесь уже вовсю работает выставка «Детство в облаках», посвященная летним каникулам. На ней вы увидите немало произведений искусства в разных жанрах: в частности, живопись и графику художницы Елены Безрядиной, авторскую текстильную игрушку члена Союза художников России Елены Смолеевской, а также Натальи Дмитриевой и Елены Мордухович.
Экспонаты музея. Фото vk.com/lip_dom_muzik
Выставка будет работать до 30 июня ежедневно с 8:00 до 22:00.
Прощание с легендой
В 19:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) в заключительном домашнем матче подгруппы «Золото» липецкий «Металлург» примет «Велес» из Москвы.
Этот матч подведёт черту под целой эпохой, поскольку станет последней игрой на своём поле для культового липецкого игрока Романа Войделя. Капитан команды в 37 лет решил повесить бутсы на гвоздь и сегодня будет прощаться с липецкой публикой.
Его славная карьера началась два десятилетия (!) назад: он сдержал в Липецке легендарного Дмитрия Аленичева, поиграл во многих клубах, в том числе – под руководством нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина. Подробнее о Войделе можно прочитать здесь.
Нельзя называть себя болельщиков и не прийти сегодня на прощальный матч легенды. Вход на игру бесплатный.
Слышите тихий шелест? Это растёт ваша зарплата
57% компаний повышали или индексировали оклады в течение полугода, а 22% организаций провела пересмотр зарплат за последний год, утверждают в исследовании SuperJob.
Лишь 10 % работодателей настолько равнодушны к своим сотрудникам, что не поднимали зарплату уже больше года. 4% признались, что проводили последнее увеличение жалования более 2-х лет назад.
Топ самых дорогих покупок
Самыми дорогими покупками липецких мужчин являются смартфоны, женщин - путевки и медикаменты, выяснили в SuperJob.
Топ дорогих покупок за год: электронные устройства - 19%, бытовая техника, путевки и лекарства - по 16%, одежда и товары для дома - по 14%. Россияне до 34 лет значительно чаще тех, кто старше, называли самой дорогой покупкой электронные устройства. Опрошенные в возрасте от 45 лет чаще более молодых сограждан разорялись на ремонт авто.
Респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще «бьет по карману» покупка гаджетов и девайсов, медицинские расходы. Россияне с доходом от 100 тысяч рублей, чаще называли в качестве дорогих приобретений недвижимость, авто, путевки, товары для дома.
Дорогие липчане! Желаем, чтобы вам не просто повышали зарплату, а вы успевали бы реально ощутить ей рост. А о новостях позаботится GOROD48. У нас вы найдёте информацию обо всех главных и интересных событиях региона, можете прочитать и федеральные новости. С нами вы точно не пропустите ничего важного и полезного. Если тратить время на просмотр новостей, то лучше всего – на нашем сайте который неспроста с давних пор называют электронным именем Липецка. Ждём вас на сайте снова и снова!
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