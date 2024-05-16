Сегодня в Липецке: прощальный матч легенды, популярный автобус станет ходить по-новому, ТОП самых дорогих покупок

Все главные события понедельника в нашем материале.

В Липецке днём – 27-29 градусов. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.























В промежутке с 8:00 до 18:00 отключение электричества на срок до 3-х часов ожидает жителей улиц Адмирала Макарова, Бабушкина, Бардина, Баумана, Бурлакова, Васильковой, Водной, Грушевой, Д. Бедного, Дзержинского, Добровской, Железногорской, Земляничной, К.Булавина, Кочеткова, Курчатова, Малиновой, М.Светлова, Ореховой, Папанина, Патриотической, Писарева, Ромашковой, Семенова-Тян-Шанского, Тихой, Третьякова, площадях Заводской, Мира, проспекта Мира, переулков Войнич, Ермака, Жасминового, Ракетного, Тёплого, Щепкина.









Это поможет связать новые микрорайона с остальной частью Липецка, потому что уехать, например, с 28-го микрорайона в район «железного» рынка после 10 вечера было почти нереально.











Если праздник длится меньше 3-х дней, то событие – несущественное. Видимо, этим принципом руководствовались в филиале ДК «Рудничный» на улице Одоевского, 10 (район 10-й Шахты).









Здесь уже вовсю работает выставка «Детство в облаках», посвященная летним каникулам. На ней вы увидите немало произведений искусства в разных жанрах: в частности, живопись и графику художницы Елены Безрядиной, авторскую текстильную игрушку члена Союза художников России Елены Смолеевской, а также Натальи Дмитриевой и Елены Мордухович.









Экспонаты музея. Фото vk.com/lip_dom_muzik



Этот матч подведёт черту под целой эпохой, поскольку станет последней игрой на своём поле для культового липецкого игрока Романа Войделя. Капитан команды в 37 лет решил повесить бутсы на гвоздь и сегодня будет прощаться с липецкой публикой.









57% компаний повышали или индексировали оклады в течение полугода, а 22% организаций провела пересмотр зарплат за последний год, утверждают в исследовании SuperJob.









Топ дорогих покупок за год: электронные устройства - 19%, бытовая техника, путевки и лекарства - по 16%, одежда и товары для дома - по 14%. Россияне до 34 лет значительно чаще тех, кто старше, называли самой дорогой покупкой электронные устройства. Опрошенные в возрасте от 45 лет чаще более молодых сограждан разорялись на ремонт авто.







