В мире

34 минуты назад

Минфин США продолжает блокировать российские банки

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#санкции #экономика #банки #США

Американский санкционный список пополнился двумя российскими кредитными организациями, "Ак Барсом" и Синко-банком — разными по масштабу и профилю, но похожими в плане бизнеса валютных расчетов. Последний, по мнению экспертов, может быть предметом внимания властей США, даже если связи строятся с банками из дружественных юрисдикций. Для банкиров это рискованный, но прибыльный бизнес, активно развивающийся у не охваченных санкциями участников рынка.

Входящий в топ-25 в РФ по активам банк "Ак Барс" и находящийся в третьей сотне Синко-банк внесены в блокирующий санкционный список США, - заявил американский отдел по контролю за иностранными активами (OFAC).

Как проясняют власти США в пресс-релизе, новые санкции по финансовому сектору РФ "призваны ограничить возможность пользоваться связями с международной финансовой системой".

Оба российских банка (по данным до закрытия информации об акционерах, "Ак Барс" находился под контролем Татарстана, Синко-банк принадлежал гражданину Израиля) активно вели бизнес в сфере валютных платежей. В частности, "Ак Барс" имел прямые корреспондентские отношения с банками Китая, ОАЭ и Турции, ему были доступны переводы в валютах стран СНГ, - пишет "Ъ".

Ранее под ограничения попали 11 кредитных организаций, в том числе МТС-Банк, Уральский банк реконструкции и развития, банки "Санкт-Петербург" и "Зенит". Таким образом, количество российских банков под санкциями увеличилось до 13.

Также накануне Минфин США расширил ограничительные меры против РФ, включив в черный список более 20 россиян и 100 компаний. В их числе производители автомобилей АВТОВАЗ и "Москвич", машиностроительный холдинг "Трансмашхолдинг", оператор платных дорог "Автодор" и другие.

Всего под санкции попали около 20 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, в том числе алмазов. Среди них — "Северная алмазная компания" и "АГД Даймондс".

По данным американского ведомства, уже находящиеся под санкциями российские компании пытаются обходить ограничения через мелкие банки и управляющие активами.
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#санкции #экономика #банки #США

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