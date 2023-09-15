Общество
сегодня, 12:45
В села Троицкое и Плеханово пассажиров повезли новые китайские автобусы
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Перевозчик, АО «Липецкие автобусные линии», взял их в лизинг за счет собственных средств.
В парке АО «Липецкие автобусные линии» появились восемь новых китайских автобусов Yutong. Компания, занимающаяся пригородными и междугородними перевозками, приобрела их в лизинг за счет собственных средств. Эти низкопольные машины оборудованы системой очистки воздуха, двухкамерными стеклопакетами, камерой заднего хода, зеркалами заднего вида с подогревом. В плюс новым автобусам руководство АО «ЛАЛ» поставило их тихоходность — производитель ограничил максимальную скорость 70 км/ч.
Новые автобусы уже возят пассажиров по маршрутам №102 «Липецк – Боринское», №141 «Липецк – Плеханово», №128 «Липецк – Троицкое», № 137 «Липецк-Кривец», №125 «Липецк – Сенцово», №129 «Липецк – Частая Дубрава – Товаро-Никольское».
Как сообщает региональное управление дорог и транспорта в ВК, АО «Липецкие автобусные линии» объявил конкурс среди пассажиров на лучший отзыв о «китайцах». Победитель получит в подарок теплый плед, занявшему второе место вручат термокружку, третье — зонт-трость. Кто-то получит абонемент на 10 поездок, кто-то — на пять.
Новые автобусы уже возят пассажиров по маршрутам №102 «Липецк – Боринское», №141 «Липецк – Плеханово», №128 «Липецк – Троицкое», № 137 «Липецк-Кривец», №125 «Липецк – Сенцово», №129 «Липецк – Частая Дубрава – Товаро-Никольское».
Как сообщает региональное управление дорог и транспорта в ВК, АО «Липецкие автобусные линии» объявил конкурс среди пассажиров на лучший отзыв о «китайцах». Победитель получит в подарок теплый плед, занявшему второе место вручат термокружку, третье — зонт-трость. Кто-то получит абонемент на 10 поездок, кто-то — на пять.
фото: управление дорог и транспорта Липецкой области
12 781
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Ромашка
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