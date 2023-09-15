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В села Троицкое и Плеханово пассажиров повезли новые китайские автобусы

12 781
#транспорт
3
В села Троицкое и Плеханово пассажиров повезли новые китайские автобусы

Перевозчик, АО «Липецкие автобусные линии», взял их в лизинг за счет собственных средств.

В парке АО «Липецкие автобусные линии» появились восемь новых китайских автобусов Yutong. Компания, занимающаяся пригородными и междугородними перевозками, приобрела их в лизинг за счет собственных средств. Эти низкопольные машины оборудованы системой очистки воздуха, двухкамерными стеклопакетами, камерой заднего хода, зеркалами заднего вида с подогревом. В плюс новым автобусам руководство АО «ЛАЛ» поставило их тихоходность — производитель ограничил максимальную скорость 70 км/ч.

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Новые автобусы уже возят пассажиров по маршрутам №102 «Липецк – Боринское», №141 «Липецк – Плеханово», №128 «Липецк – Троицкое», № 137 «Липецк-Кривец», №125 «Липецк – Сенцово», №129 «Липецк – Частая Дубрава – Товаро-Никольское».

Как сообщает региональное управление дорог и транспорта в ВК, АО «Липецкие автобусные линии» объявил конкурс среди пассажиров на лучший отзыв о «китайцах». Победитель получит в подарок теплый плед, занявшему второе место вручат термокружку, третье — зонт-трость. Кто-то получит абонемент на 10 поездок, кто-то — на пять.

фото: управление дорог и транспорта Липецкой области

12 781
#транспорт
3

Комментарии (12)

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Ромашка

2 минуты назад
Это в которых на задней площадке можно поджарится от двигателя, даже , когда температура воздуха на улице не более 17 градусов с открытыми окнами? Ну спасибо, учудили. Комфортабельность уровня ада)
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Да ладно..

4 минуты назад
Эхо, всей Европе и Америке качественно, а вам не качественно..
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ГОСТЬ53

17 минут назад
Покупатели, Да, и не только одежда, обувь тоже ненадежная и с дефектами, принтер тоже слабый.Китайцы, конечно, молодцы. Но нам поставляют хрень.И словосочетание "китайское производство" вызывает улыбку сарказма
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Эхо

20 минут назад
Китайский товар.... по мне это не качественно... и берёшь, т. к. нет альтернативы... Радость тут не уместна.
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Алькаш

31 минуту назад
Радует конкурс "на лучший отзыв".Лизуны в очереди передерутся.
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Вопрос

33 минуты назад
А почему у наши братьев, белоруссов не закупают, не выручают, если своих нет? Это как в союзе с ваз-01 было, Рено лучше, но Фиат- та партия
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Покупатели

48 минут назад
Хорошо если хорошо и долго послужат.Об одежде сказать что качественная нельзя. Вся отделка на сапогах, безрукавках, пуховиках обсыпается и стирается сразу еще до стирки, прямо новыми и цена последнего 10500, купленного в ЕВРОПЕ, а другие такие продавались в МАЛИБУ по 11000. Отделки блестящие под космос бывают на карманах, капюшонах, грудине или спинке - не покупайте!. Попали на 3 бракованных пуховика. Красиво - не значит добротно!
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Тима

49 минут назад
Трамвай обновляют автобусы обновляют топливо дорожает судя по всему рост стоимости проезда неизбежно.
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тима

50 минут назад
Триатлон, Значит, не умеют нормальные отечественные автобусы делать. Спасибо Китаю !
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Гость

55 минут назад
Триатлон, потому что хотим всё как в цивилизованных странах.
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