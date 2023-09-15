Происшествия

34 минуты назад

Попавший в ДТП водитель получит от работодателя 300 000 рублей

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#ДТП #производственный травматизм
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Попавший в ДТП водитель получит от работодателя 300 000 рублей

В момент ДТП мужчина был пассажиром — он отправился в рейс вторым водителем.

12 ноября прошлого года на 481-м километре трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области произошло жуткое ДТП с тремя грузовиками. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, столкнулись автомобили «ГАЗон NEXT» («Луидор 3010GA»), «Скания» и «КАМаз». В автомобиле «ГАЗон NEXT» ехали в рейс сотрудники ООО «Корзинка-6», и с ними произошел несчастный случай на производстве.

Водитель автомобиля «ГАЗон NEXT» — 56-летний житель Липецкой области погиб (он умер в больнице), его напарник — 49-летний пассажир с серьёзными травмами был доставлен в медучреждение.

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Выживший в ДТП мужчина получил перелом бедренной кости, перелом большеберцовой кости, частичный разрыв связки надколенника, сухожилия мышцы бедра и другие травмы. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред: травмы повлекли стойкую утрату общей трудоспособности свыше 30%.

Прокуратура Октябрьского района Липецка обратилась в суд и потребовала с работодателя компенсацию морального вреда получившему увечье работнику, который работал водителем ООО «Корзинка-6» с июля 2016 года. Иск прокурора был удовлетворен: с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей.
 
Фото - 36.mchs.gov.ru и  vk.com/o_ramon
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#ДТП #производственный травматизм
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